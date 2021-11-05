Кострома, 5 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Костромской области до 1 декабря 2021 года продлён запрет на допуск детей без родителей или других законных представителей в торговые центры. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наталья Диева Продуктовый магазин в торговом центре

Напомним, ранее ограничение было введено на период действия нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Однако из-за роста заболеваемости в возрастной группе от 0 до 18 лет действие ковид-меры решено было продлить. Правило не касается магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами. В эти места дети могут попасть беспрепятственно.