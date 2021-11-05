5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 3 ноября на заседании экономического комитета Верховной рады депутаты приняли рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским союзом, так как они не компенсируют ущерб от потери российского рынка.

Оксана Переможенко, , 16:58 — REGNUM На заседании экономического комитета Верховной рады, которое состоялось 3 ноября, депутаты приняли рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским союзом, так как они не компенсируют ущерб от потери российского рынка. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы комитета Рады Дмитрий Кисилевский.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, экономическая часть соглашения об ассоциации Украины и ЕС невыгодна для украинской стороны.

«У нас хронический дефицит торгового баланса с ЕС даже без учета реверсных поставок газа. И структура экспорта — сырьевая, а импорт — преимущественно высокотехнологичные товары», — отметил он.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского политолога Александра Скубченко и издания «ШарийNET». Многие удивились тому, что Украине понадобилось более семи лет для того, чтоб прийти к данному выводу, хотя об этом предупреждал действующий на тот момент (2013 год) премьер-министр Украины Николай Азаров.

Николай Азаров State Chancellery of Latvia

«Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко подписали Декрет Союзного государства… Путин заявил, что начинается формирование совместных рынков, интеграция экономики и науки… В то же время экономический комитет Верховной рады раскритиковал Соглашение об ассоциации с ЕС… Где же здесь полноправное партнёрство? По сути, ЕС просто «отжал» рынки Украины у стран Таможенного союза. На саму Украину и её потери при этом Евросоюзу плевать. От Украины Евросоюзу надо лишь сырьё, которое ЕС продаёт обратно же украинским туземцам с добавленной стоимостью в своих товарах. Промышленность Украины уничтожена в пользу промышленности ЕС. Где же здесь равенство, как в союзе России и Белоруссии? Только грабёж. В тот ли союз Украина стремится?» — задался вопросом на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

«Лепше быть холопом заморского пана, нежели ровней соседа», — отреагировал Stepan D.

«С Украиной дело сделано. Она деградировала необратимо», — добавил «Сид Васькин».

«А Украина вообще никуда не стремится. Ее тупо грабят под скучные сказки про евроинтеграцию», — написал Иван У.

«Да, именно тот. Рабы есть рабы, даже если у власти. Стоят на коленях с протянутой рукой, не оглядываясь назад. Лишь бы хозяева по шерстке гладили», — пишет Елена Ч.

«Здрасьте! Дошло! Так ещё Азаров предупреждал!» — отреагировала Валерия И.

«Азаров был прав, но что толку, если он сам вёл в течение нескольких лет к ассоциации, а потом вдруг бац и прозрел. Но не тут-то было, силы, желающие видеть анти-Россию, победили. Этим силам экономика до одного места», — добавил Валерий В.

«Вывод: заводил переворота к ответу. Вырваные годы стране не вернете, но…» — отметил один из комментирующих.

Майдан 2014. Киев

«А в четырнадцатом все были за, все скакали за ЕС, ради этого тысячи людей убили и страну грохнули, в буквальном смысле», — пишет Сергей П.

«И восьми лет не прошло…» — с сарказмом отреагировал Игорь П.

«Тю, а что такое? Семь лет всё было норм, и на тебе!!!» — пишет Никола С.

«Так что, майдан был зря? Зрада», — добавил Александр Л.

«Читать научились что ли? Ну тогда просите Януковича вернуться. А теперь может и Минские соглашения почитаете, раз уж так попёрло», — отметил Антон С.

«Для этого надо было разрушить страну? Чтобы понять через восемь лет?» — не понимает Татьяна С.

«А Яныка (экс-президента Виктора Януковича. — О. П.) снесли за то, что он всего лишь перенёс подписание ассоциации. Видимо, он всё-таки умнее нынешней власти», — подытожил Сергей П.

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