Ермолино, Калужская область, 5 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В квартире города Ермолино Калужской области обнаружены тела 66-летней пенсионерки и её 43-летнего сына. Погибшие проживали вместе в данной квартире, сообщили 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия

Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тел. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются соседи и другие свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки смерти двух лиц следователем будет принято процессуальное решение.