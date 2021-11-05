Минск, 5 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили 8 549,7 млн. долларов США (в эквиваленте)», — сообщила 5 ноября пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

Золото

По данным госрегулятора, в октябре его золотовалютные резервы выросли на $89,8 млн (+1,1%) — главным образом за счёт приобретения иностранной валюты на биржевых торгах, а также повышения стоимости монетарного золота. Правительство Белоруссии при этом выплатило $175 млн по своим долгам.

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