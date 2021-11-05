Таллин, 5 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Эстонии 56% избирателей считают, что премьер-министр и председатель правящей Реформистской партии Кая Каллас не справляется со своей работой. Об этом сообщила эстонская социологическая фирма Norstat со ссылкой на итоги последнего опроса среди избирателей страны.

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Отмечается, что порос состоялся в период с 27 октября по 2 ноября нынешнего года. Это рекордный процент неодобрения деятельности Каллас с момента ее вступления в должность в феврале 2020 года.

Позитивно оценивают действия Каллас на посту премьера 28% респондентов, а еще 17% затруднились дать оценку.

Более 50% опрошенных посчитали, что в целом правительство Эстонии выполняет свою работу «очень плохо» или «довольно плохо». 39% избирателей ответили, что свои обязанности кабмин выполняет «очень хорошо» или «скорее хорошо». Еще 11% не смогли дать оценку.

Отмечается, что однозначно положительно оценили правительство и премьера сторонники правящей Реформистской партии (75% и 83% соответственно).

В опросе участвовали около 1000 граждан Эстонии, имеющих право голоса на парламентских выборах.

Эксперты в комментариях эстонским СМИ отметили падение популярности кабинета министров и премьера Каи Каллас на фоне неэффективных действий по обузданию эпидемии коронавируса, ограничения прав и свобод граждан и плохой коммуникации правительства с потенциальными избирателями.