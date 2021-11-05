Могилёв, Белоруссия, , 14:23 — REGNUM Выступая 5 ноября в Могилёве на церемонии открытия корпусов областной больницы, Александр Лукашенко рассказал собранным слушателям, «что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Шилов Иван

«Умные» люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной (а в Белоруссии ничего не осталось после войны), мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать и многое из того, что было создано, потеряли бы», — сообщил Лукашенко.

Он рассказал собранным под дождём немногочисленным пенсионерам, что поступил правильно, «наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября». По его мнению, с этого события в 1917 году начиналось строительство белорусского национального государства. Лукашенко подчеркнул: «И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства».

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«Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел, и намного тяжелее стало работать. Пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и, я уже говорил, для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас — выжить», — подчеркнул бессменно правящий с 1994 года Лукашенко.