Москва, , 14:18 — REGNUM Сотрудники полиции берут показания у мужчины, на которого накануне напали неизвестные в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на ГУ МВД России.

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4 ноября в интернет-ресурсах распространилась видеозапись с кадрами нападения нескольких мужчин на отца с ребёнком в районе Новые Ватутинки. В связи с нападением ГУ МВД России возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и начало необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

5 ноября в ГУ МВД России сообщили, что полицейские установили личность мужчины с ребёнком. В настоящее время он даёт показания.

Продолжаются мероприятия по установлению личностей всех участников конфликта. Прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования.

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