Москва, , 14:16 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали немало необычных и любопытных историй: чаевые почти в полмиллиона, лужа-блогер, столкновение самолета с косулей и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Кладбище Pixabay.com

Центральный федеральный округ

В Новой Москве запланировали открыть самое большое к Европе кладбище. Оно раскинется на площади в 507,2 гектара. «О Москве с любовью» узнало, что здесь можно будет похоронить 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

В Костроме житель Москвы оставил чаевые на 425 тысяч рублей. Вначале он дал официантке 25 тысяч за то, что она очень красивая. На следующий день по окончании трапезы оставил ей еще 400 тысяч со словами «потрать с умом», и добавил, что для Москвы «это нормально». «Страновед» иронизирует: «Вот все ругают москвичей, а их ведь впору пожалеть. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве — около ста тысяч рублей в месяц. Вы представляете, сколько времени им приходится копить на один поход в ресторан, если у них только на чай приходится по 400 тысяч оставлять?!».

В Белгороде новорожденную девочку назвали в честь героини аниме — Микасса. Среди других редких имен: Ариэлла, Асель, Джейн Шарлотта, Забава. «Белгородчина» удивляется: «Оригинальность и креативность — это, конечно, хорошо, но вот вряд ли родители думали даже не о прозвищах, а об отчествах сыновей, ибо Микасса Васильевна звучит, скажем так, очень необычно». Впрочем, пока самыми популярными остаются имена София и Алиса.

В управе Калуги пообещали убирать снег «очень весело и хорошо». Фраза имеет все шансы попасть в исторические анналы, особенно если первый же снегопад, как водится, остановит работу города. «А поскольку иначе еще ни разу не было, мы готовимся к «весело и хорошо», закупая лопаты и валенки. Потому, что именно лопатами и в валенках в прошлом году калужане спасали от снега собственные дворы и подъезды к ним. Весело и хорошо», — пишет «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

Житель Санкт-Петербурга поставил своеобразный рекорд и на протяжении 13 часов 10 минут зачитывал «последнее слово» в суде. Он пытался объяснить судье, что невиновен в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 млн рублей, пишет 1703. О решении суда пока ничего неизвестно.

«Ночной губернатор» в свете новых коронавирусных ограничений и проблем с прививочной кампанией предлагает сделать мемориал в честь погибших антипрививочников, например, «стену памяти». «Типа: «Б., коренной петербуржец, инженер, 55 лет, отказывался прививаться по идейным соображениям. Умер осенью 2021 года, оставив жену, с которой прожил 30 лет, дочь и двух внуков». Или: «М., 21 год, приехала из другого региона, училась на третьем курсе гуманитарного вуза. Долго собиралась вакцинироваться, но так и не нашла времени». Здравое зерно в инициативе есть.

В аэропорту Пскова случилось необычное авиапроисшествие. Пассажирский лайнер при посадке столкнулся с косулей, которая бегала по полосе. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал, но у судна повреждены правые крыло и двигатель, пишут «Кубанские новости». Косуля, конечно, погибла.

«Усы Печорина» с опаской смотрят на будущее Воркуты. Местный водовод за полвека эксплуатации износился на все сто процентов. И если он промерзнет, то Воркута останется без тепла. «В самом городе сил и средств для ликвидации подобной аварии нет. Эвакуировать из Заполярья 50 тысяч человек зимой при остывании теплоцентрали будет невозможно: с Воркутой стабильно только ЖД сообщение, и оно теперь раз в двое суток».

Приволжский федеральный округ

В Казани только на днях отключили на зиму фонтаны, а на другой стороне Татарстана, в Альметьевске, тем временем почти залили новогодний каток и установили елку возле местного Дома культуры. «Мы тоже удивились, но это правда», — отмечает «Татмедиа».

Южный федеральный округ

По Волгограду разнесся слух, что на городских кладбищах закончились места для могил и хоронить покойников будут только в области. «Гаситель» передает, что слух оперативно опровергла администрация города, причем в крайне позитивном ключе: проблем с кладбищами нет, свободных мест хватит всем!

Может быть, этот мрачный слух позволил нарастить темпы вакцинации в Волгограде, о которых пишет «Сталингумрак». Сейчас в прививочные пункты ежедневно приходит по восемь с половиной тысяч человек.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане неприятность: контрактник случайно уничтожил танк с боеприпасами. «Кавказ Пост» пишет, что во время ремонта рядовой нарушил технику безопасности. Все живы и здоровы, но на контрактника завели уголовное дело и требуют возместить ущерб в 25 миллионов рублей.

Уральский федеральный округ

«Курганистан» удивляется «антиковидной» дорожке в ТРЦ в Кургане. Новшество представляет собой нечто вроде забора из поставленных вертикально деревянных поддонов. Посетители иронизируют: «суровый и беспощадный курганский дизайн и маркетинг».

Сибирский федеральный округ

В Омске в качестве очередных антиковидных огранический ввели QR-коды в парикмахерских. «Местных антиваксеров скоро можно будет узнавать по неопрятным прическам. Очень удобно при проведении контрольных рейдов», — шутит «Сибирский панк».

»Томский очкарик» рассказал, что в области на охотника напал медведь. Мужчину спасла собака. Охотник успел после этого выстрелить в медведя. Судьба хищника неизвестна, а мужчину успешно прооперировали в местной больнице.

Дальневосточный федеральный округ

«Серый кит» радуется за лужу из Южно-Сахалинска, которая прославилась в соцсетях и завоевывает поклонников по всему миру. У лужи есть собственная страничка, которая изначально должна была привести к ремонту двора, но все вышло иначе. Луже уже 26 лет, о ней знают миллионы пользователей соцсетей по всему свету, а двор в порядок так и не привели.

На Сахалине решили создать парфюм с местным запахом, своеобразный «островной аромат». «Очевидно, что раз Сахалин богат необычными морскими обитателями, то духи будут с ароматом рыбы. Вот только будет ли этот запах приятным, а не вызывать отвращение, еще предстоит узнать», — смутился канал «Охотские байки».

Из Якутии до Лондона можно добраться на лошадях. Так посчитали двое жителей республики и отправились в путь. Сейчас они добрались до Бурятии. По расчетам, дорога до английской столицы займет полтора-два года. «Цель такого необычного трипа проста — популяризировать якутскую породу лошадей и коневодское ремесло в целом», — сообщает Babr Mash.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 12 ноября.