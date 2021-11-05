Новосибирск, , 13:59 — REGNUM В Новосибирской области в переписи населения приняли участие уже более 1,7 млн человек. Об этом сообщает правительство региона.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по области Михаила Ференца, за последние сутки, 4 ноября, почти в три раза выросли темпы переписи на портале Госуслуг.

В настоящее время в общей сложности участие в переписи приняли более 1,7 млн новосибирцев — 61,2% жителей области.

Отмечается, что наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области. В девяти муниципальных районах перепись прошли более 90% их жителей.