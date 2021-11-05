Новосибирск, 5 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области в переписи населения приняли участие уже более 1,7 млн человек. Об этом сообщает правительство региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по области Михаила Ференца, за последние сутки, 4 ноября, почти в три раза выросли темпы переписи на портале Госуслуг.

В настоящее время в общей сложности участие в переписи приняли более 1,7 млн новосибирцев — 61,2% жителей области.

Отмечается, что наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области. В девяти муниципальных районах перепись прошли более 90% их жителей.