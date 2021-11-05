Москва, , 13:58 — REGNUM Третий этап международного эксперимента SIRIUS стартовал на площадке Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Кабины-симуляторы космического корабля Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новый этап проекта SIRIUS будет представлять собой изоляционный эксперимент. Команда из шести добровольцев в течение 240 суток будет участвовать в имитации длительного межпланетного полёта.

В ходе исследования будет проведено 70 экспериментов, которые помогут подготовиться к межпланетным полётам. Эксперимент позволит изучить воздействие неблагоприятных факторов космического путешествия, включая медико-биологические, психологические и технические аспекты.

В группу участников эксперимента вошли Олег Блинов, Виктория Кириченко и Екатерина Карякина (Россия), Уильям Браун и Эшли Ковальски (США), а также Салех Омар аль Амери (ОАЭ).