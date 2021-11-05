Кемерово, 5 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 6 ноября, ожидаются снег, метели, гололедные явления, усиление юго-западного ветра при порывах до 16−21 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«При ухудшении видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда», — отмечают в региональном управлении МЧС РФ.

Пешеходов, в условиях ухудшения видимости, просят переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.