Краснокаменск, Забайкальский край, 5 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Забайкальские медики, второй год работающие в условиях эпидемии, обратились в социальных сетях к землякам, не признающим прививки и опасность СOVID-19. Об этом информирует сегодня, 5 ноября, пресс-служба правительства региона.

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«Послушайте, мы обращаемся к вам, живущим в мире грёз и фантазий. Профессиональное выгорание, моральное опустошение — это страшно. Подорванное здоровье ничем не компенсируется. Нас становится мало, катастрофически мало.

Скоро в нашем городе не останется медработников, поясняем — здоровых медработников. И будет виновата не только зарплата и тяжёлые, а порой невыносимые условия работы, а ваше отрицание действительности! Ваше абсолютное неуважение к нашей работе!», — говорится в сообщении врачей краевой клинической больницы №4 города Краснокаменска в Instagram-аккаунте медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1654 человека (рекордные +15 за сутки).

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