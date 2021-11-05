Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга направил документы на отзыв QR-кода, подтверждающего режим безопасной работы, у Театра юного зрителя имени Брянцева из-за нарушения ковидных ограничений. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмена концерта Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как и театр «Буфф», где не соблюдались антиковидные ограничения и не проверялись QR-коды у посетителей, ТЮЗ допустил ряд нарушений. Так, во время рейда по соблюдению действующих ограничений в учреждениях культуры 3 ноября сотрудники комитета выявили нарушения санитарных норм в ТЮЗе.

«В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны», — уточнили в ведомстве.

В связи с этим чиновники подготовили обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность организации исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции.

«Комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе», — подытожили в ведомстве.

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