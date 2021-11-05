Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга не будут продлевать период нерабочих дней после 7 ноября 2021 года. С 8 ноября в Северной столице начнется стандартная рабочая неделя, при сохранении всех ограничительных мер, введённых ранее «антиковидным» постановлением правительства Санкт-Петербурга №121. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Одним из основных ограничений с 8 ноября станет запрет работы заведений после 23 часов. Он распространяется на точки общепита, кинотеатры, цирки, концертные залы и другие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки.

Также только до 23:00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при соблюдении сформулированных ранее требований по количеству участников и заполняемости залов.

Для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха потребуется обязательное предъявление QR-кода. Эта норма уже с 30 октября действует для театров и музеев, принимающих посетителей на нерабочей неделе, а с 8 ноября распространится и на указанные выше заведения. При этом численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

С 15 ноября QR-код придется предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных и физкультурных организаций, в развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением лиц, вступающих в брак).

С 1 декабря 2021 года QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Сохраняется рекомендация не вакцинированным гражданам старше 60 лет не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.