Новосибирск, , 13:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 ноября, за сутки зарегистрировано 3488 обращений по поводу ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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Отметим, что днём ранее, 4 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 3695 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 72 787 случаев заражения коронавирусом (+381 за сутки), в том числе у 7136 детей; 54 513 пациентов полностью выздоровели (+54 за сутки); умерли 3446 человек (+11 за сутки).

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