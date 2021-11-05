Вена, 5 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы. Об этом РИА «Новости» заявил глава министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности», — цитирует издание Линхарта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» протянут от побережья России через Балтийское море на 1224 километра состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Основной акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG Газпром сообщил о завершении строительства данного газопровода 10 сентября 2021 года. Сейчас идёт процесс сертификации «Северного потока — 2» в качестве независимого оператора, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС, в частности, положению, которое требует разделять функции добычи и транспортировки газа.