Барнаул, 5 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Алтайский край может рассчитывать на получение господдержки из федерального бюджета на производство масличных и зерновых культур. Об этом сообщает правительство региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Всего аграриям направили 432 миллиона рублей. Из них 340 миллионов рублей выделено федеральным центром от работы зернового демпфера — гибкой пошлины на экспорт основных сельхозкультур.

Остальные средства предоставлены на стимулирование увеличения производства масличных культур. Оба вида поддержки осуществляют посредством возмещения части затрат: по масличным — на производство, по зерновым — на производство и реализацию.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Алтайского края, по зерновым культурам возместят часть затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя, произведенных в 2020 году, по масличным — на производство соевых бобов и семян рапса, произведенных в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам уборки 78% площадей собрано 4,2 миллиона тонн зерна.

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