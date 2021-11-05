Москва, , 13:09 — REGNUM В Новой Москве проводится доследственная проверка факта нападения группы лиц на мужчину с малолетним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября 2021 года в районе Новые Ватутинки. Четверо неизвестных сперва стали предъявлять претензии к прохожему мужчине с ребёнком, затем напали на него и избили.

«На данный момент осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По результатам будет принято процессуальное решение.