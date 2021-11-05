Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 ноября, за минувшие сутки выявили ещё 381 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 392 случая.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 53 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет, 74 года, 75 лет, 76 лет, 83 года, 93 года. Всего в регионе умерли 3 446 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса, в том числе у 7136 детей; 54 513 пациентов полностью выздоровели (+54 за сутки).