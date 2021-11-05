Барнаул, , 13:04 — REGNUM Алтайские чиновники вновь похвастались дешевеющим продовольствием. По данным краевого министерства экономического развития, с начала октября 2021 года в регионе подешевели вермишель — на 3,3% (в среднем по России товар подорожал на 1,6%), лук репчатый — на 2,5% (в среднем по России — на 2,2%), морковь — на 2,3% (в среднем по России — на 1,6%), яблоки — на 2,2% (в среднем по России — на 4,4%).

Макароны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также в Алтайском крае зафиксировали минимальные цены по Сибирскому федеральному округу на яйца куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничную, картофель, капусту.

«Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, и на 21 товар — ниже среднероссийского уровня», — отмечается 5 ноября на официальном сайте алтайского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября 2021 года в крае произошло заметное увеличение средних цен зафиксировано на картофель — на 17,6%, помидоры свежие — на 14%, яйца куриные — на 6,1%.

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