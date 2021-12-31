ИА REGNUM, 31 декабря 2021, 11:22 — REGNUM Вот уже два года как мир изменился. В конце 2019 года мало кто мог подумать, что новый выявленный вирус сможет закрепиться. С момента первого выявления COVID-19 вирус уже не один раз мутировал, ежедневно во всём мире умирают тысячи людей. По данным Росстата, с начала 2021-го в России умерло более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Если сложить вместе с количеством умерших в 2020 году, то цифра приблизится к 600 тыс. человек.

В 2021 году общество буквально раскололось на несколько лагерей: приверженцев и противников вакцинации. «Ковидная» хронология уходящего года — в фотографиях ИА REGNUM.

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация. На тот момент были доступны три зарегистрированные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)
Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пункт вакцинации от коронавируса в Севастополе
Пункт вакцинации от коронавируса в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункты приема добровольной вакцинации открываются в торговых центрах.

Анкетирование перед вакцинацией
Пункт вакцинации в торговом центре
Анкетирование перед вакцинацией
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пункт вакцинации в торговом центре
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Музее Москвы открывается выставка «Музей самоизоляции». Авторы показывают, чем занимались жители города во время ограничений весной 2020 года.

Выставка «Музей самоизоляции»
Выставка «Музей самоизоляции»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В марте на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга, напротив зданий Первого медицинского университета им. Павлова, появилась скамейка, а на ней скульптура «Печальный ангел», посвящённая умершим врачам. Автор скульптуры петербургский художник Роман Шустров ушёл из жизни в мае 2020 года после перенесённого ковида.

Скульптура «Печальный ангел»
Скульптура «Печальный ангел»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время масленичных гуляний в Николе-Ленивце сжигают замок корона-людоеда.

Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце
Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По всей России проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте.

Инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса в Екатеринбурге.
Инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса в Екатеринбурге.
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Даже ежегодный Петербургский международный экономический форум проходит со строгим соблюдением коронавирусных ограничений.

Измерение температуры на Петербургском международном экономическом форуме
Измерение температуры на Петербургском международном экономическом форуме
Дарья Драй © ИА REGNUM

Врачи ежедневно борются за жизни пациентов с коронавирусом.

Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении волгоградской больницы
Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении волгоградской больницы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Очередь машин скорой помощи у Александровской больницы в Санкт-Петербурге.
Очередь машин скорой помощи у Александровской больницы в Санкт-Петербурге.
Дарья Драй © ИА REGNUM
Врач скорой помощи в СИЗ. Санкт-Петербург
Врач скорой помощи в СИЗ. Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM

С 28 июня в Москве посещение кафе и ресторанов становится возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесённое за последние шесть месяцев заболевание.

Проверка QR-кода на входе в кафе
Проверка QR-кода на входе в кафе
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге появляется первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Медсестра делает прививку в палаточном пункте вакцинации
Медсестра делает прививку в палаточном пункте вакцинации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации
Дарья Драй © ИА REGNUM

В Москве в Гостином дворе открывается крупнейшая площадка вакцинации в Европе. Её пропускная способность составляет примерно 6 тыс. человек в сутки.

Пункт вакцинации в Гостином дворе
Пункт вакцинации в Гостином дворе
Василий Иванов © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года на территории России прошёл единый день голосования. Пациенты «красной зоны» смогли также принять участие в голосовании. Голосование провели члены избирательной комиссии, облачившись в средства индивидуальной защиты.

Выборы 2021. Голосование в «красной зоне»
Выборы 2021. Голосование в «красной зоне»
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тысячи людей проходят курс реабилитации на российских курортах. Лечение проходят на базе медицинских учреждений и в организациях санаторного комплекса. В программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.

Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник», в котором реализуется программа реабилитации после COVID-19
Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник», в котором реализуется программа реабилитации после COVID-19
Александр Погожев © ИА REGNUM
Процедуры в отделении реабилитации после COVID-19
Процедуры в отделении реабилитации после COVID-19
Александр Погожев © ИА REGNUM
Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск
Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск
Александр Погожев © ИА REGNUM

Дни с 28 октября по 7 ноября во многих городах России объявлены нерабочими, кроме того, введены новые ограничения. По мнению властей, такие меры должны разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Первый день локдауна в Москве. Октябрь 2021 года
Первый день локдауна в Москве. Октябрь 2021 года
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московские волонтёры разносят еду пожилым людям во время локдауна в Москве в октябре 2021 года
Московские волонтёры разносят еду пожилым людям во время локдауна в Москве в октябре 2021 года
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мобильный пункт вакцинации в Севастополе
Мобильный пункт вакцинации в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь в ковидные времена
Севастополь в ковидные времена
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во время нерабочих дней приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе
Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Больницы продолжают перепрофилировать под лечение ковидных пациентов. Так, 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил приём рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные линии подачи кислорода.

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорождённых
Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорождённых
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь
Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM

В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Обязательная вакцинация 60+
Обязательная вакцинация 60+
Денис Абрамов © ИА REGNUM

С ноября вход на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге становится возможен только при предъявлении QR-кодов.

Проверка QR-кода на входе в Александринский театр Санкт-Петербурга
Проверка QR-кода на входе в Александринский театр Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

В ноябре пик заболеваемости в России достигает максимальных значений.

Кардиолог Татьяна Макарова надевает защитный костюм перед выходом в «красную зону» в волгоградской больнице.
Кардиолог Татьяна Макарова надевает защитный костюм перед выходом в «красную зону» в волгоградской больнице.
Александр Куликов © ИА REGNUM
Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы
Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска
Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска
Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

В декабре заболеваемость идёт на спад. Люди возвращаются к привычной жизни. В это же время выявляют новый штамм «Омикрон».

Час пик в московском метро
Час пик в московском метро
Василий Иванов © ИА REGNUM