31 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

ИА REGNUM, , 11:22 — REGNUM Вот уже два года как мир изменился. В конце 2019 года мало кто мог подумать, что новый выявленный вирус сможет закрепиться. С момента первого выявления COVID-19 вирус уже не один раз мутировал, ежедневно во всём мире умирают тысячи людей. По данным Росстата, с начала 2021-го в России умерло более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Если сложить вместе с количеством умерших в 2020 году, то цифра приблизится к 600 тыс. человек.

В 2021 году общество буквально раскололось на несколько лагерей: приверженцев и противников вакцинации. «Ковидная» хронология уходящего года — в фотографиях ИА REGNUM.

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация. На тот момент были доступны три зарегистрированные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт вакцинации от коронавируса в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункты приема добровольной вакцинации открываются в торговых центрах.

Анкетирование перед вакцинацией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пункт вакцинации в торговом центре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Музее Москвы открывается выставка «Музей самоизоляции». Авторы показывают, чем занимались жители города во время ограничений весной 2020 года.

Выставка «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В марте на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга, напротив зданий Первого медицинского университета им. Павлова, появилась скамейка, а на ней — скульптура «Печальный ангел», посвящённая умершим врачам. Автор скульптуры — петербургский художник Роман Шустров ушёл из жизни в мае 2020 года после перенесённого ковида.

Скульптура «Печальный ангел» Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время масленичных гуляний в Николе-Ленивце сжигают замок корона-людоеда.

Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

По всей России проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте.

Инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса в Екатеринбурге. Алексей Колчин © ИА REGNUM

Даже ежегодный Петербургский международный экономический форум проходит со строгим соблюдением коронавирусных ограничений.

Измерение температуры на Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

Врачи ежедневно борются за жизни пациентов с коронавирусом.

Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении волгоградской больницы Александр Куликов © ИА REGNUM

Очередь машин скорой помощи у Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

Врач скорой помощи в СИЗ. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

С 28 июня в Москве посещение кафе и ресторанов становится возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесённое за последние шесть месяцев заболевание.

Проверка QR-кода на входе в кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге появляется первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Медсестра делает прививку в палаточном пункте вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

В Москве в Гостином дворе открывается крупнейшая площадка вакцинации в Европе. Её пропускная способность составляет примерно 6 тыс. человек в сутки.

Пункт вакцинации в Гостином дворе Василий Иванов © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года на территории России прошёл единый день голосования. Пациенты «красной зоны» смогли также принять участие в голосовании. Голосование провели члены избирательной комиссии, облачившись в средства индивидуальной защиты.

Выборы 2021. Голосование в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тысячи людей проходят курс реабилитации на российских курортах. Лечение проходят на базе медицинских учреждений и в организациях санаторного комплекса. В программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.

Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник», в котором реализуется программа реабилитации после COVID-19 Александр Погожев © ИА REGNUM

Процедуры в отделении реабилитации после COVID-19 Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск Александр Погожев © ИА REGNUM

Дни с 28 октября по 7 ноября во многих городах России объявлены нерабочими, кроме того, введены новые ограничения. По мнению властей, такие меры должны разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Первый день локдауна в Москве. Октябрь 2021 года Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московские волонтёры разносят еду пожилым людям во время локдауна в Москве в октябре 2021 года Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мобильный пункт вакцинации в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь в ковидные времена Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во время нерабочих дней приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Больницы продолжают перепрофилировать под лечение ковидных пациентов. Так, 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил приём рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные линии подачи кислорода.

Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорождённых Александр Погожев © ИА REGNUM

Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Обязательная вакцинация 60+ Денис Абрамов © ИА REGNUM

С ноября вход на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге становится возможен только при предъявлении QR-кодов.

Проверка QR-кода на входе в Александринский театр Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В ноябре пик заболеваемости в России достигает максимальных значений.

Кардиолог Татьяна Макарова надевает защитный костюм перед выходом в «красную зону» в волгоградской больнице. Александр Куликов © ИА REGNUM

Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

В декабре заболеваемость идёт на спад. Люди возвращаются к привычной жизни. В это же время выявляют новый штамм «Омикрон».