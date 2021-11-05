Новосибирск, , 12:57 — REGNUM В Новосибирской области расширили список объектов культурного наследия — три здания в Военном городке №17 в Октябрьском районе Новосибирска признаны подлежащими особой охране государства. Об этом сообщило региональное правительство.

Новосибирск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, включены здания столовой и склада-ледника, здание госпиталя включено в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения в качестве памятника.

Работы по установлению историко-культурной ценности этих объектов проводились авторским коллективом Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.