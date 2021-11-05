Ташкент, , 12:55 — REGNUM Узбекистан завершил работу по закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ), что гарантирует прохождение зимы без отключений, сообщает Podrobno. uz со ссылкой на Минэнерго республики.

«Уже как 10 дней не осуществляется закачка в ПХГ, идет использование накопленного газа. В ПХГ «Газли» было закачено более 2 миллиардов кубометров газа, в Ходжоободское ПХГ — более 930 миллионов кубометров газа», — отметили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что в планах ведомства осуществить поставку внутренним потребителям в этот период 32,6 миллиарда кубометров газа.

Издание отмечает, что подземные хранилища работают практически по тому же принципу, что и газодобывающие компании — выкачивают и закачивают газ в природные резервуары под землей с помощью компрессорных станций. Газ хранится в зависимости от ПХГ на глубине от 400 до 2000 метров.