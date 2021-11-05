Биробиджан, , 12:46 — REGNUM В Еврейской автономной области заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи из города Облучье и села Пашково. О этом сообщает управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

Скорая помощь Yarregion.ru

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Заявления на увольнение подали сотрудники только двух бригад скорой помощи в состав которых входит восемь фельдшеров и пять медсестер.

«Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений, всего 26 человек», — говорится в сообщении управления.

При этом подчёркивается, что во всех отделениях областной станции скорой медицинской помощи привиты 90% сотрудников, и уволиться по собственному желанию, чтобы не проходить обязательную вакцинацию — это законное право медицинских работников.

Напомним, медики пошли на кардинальные меры из-за нежелания проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Тем временем, согласно постановлению областного управления Роспотребнадзора, работники здравоохранения с 15 ноября будут допущены к работе лишь при прохождении как минимум первого этапа вакцинации, к 15 декабря они должны поставить второй компонент прививки от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный врач областной скорой медицинской помощи Владислав Коган заявил, что на участке, который обслуживают не желающие прививаться от коронавируса медики, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад. Поэтому без скорой медицинской помощи жители Облучья, по словам Владислава Когана, не останутся.

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