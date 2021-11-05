Москва, , 12:45 — REGNUM Программа денежного поощрения граждан РФ, прошедших вакцинацию от COVID-19, продлена до конца 2021 года. 5 ноября об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Постановление о продлении программы поощрения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее планировалось, что программа завершится 1 декабря 2021 года. После продления срока программы количество победителей выросло вдвое — до 2 тыс. человек.

Розыгрыш денежных призов в размере 100 тыс. рублей среди граждан РФ, вакцинировавшихся от COVID-19, проводит акционерное общество «Гознак». Победители определяются случайным образом на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Номера победивших сертификатов публикуются на сайте проекта «Бонус за здоровье». Для получения вознаграждения победители лотереи должны воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.