Тулун, Иркутская область, 5 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится сегодня, 5 ноября, с рабочей поездкой в Тулуне. Как сообщает пресс-служба правительства региона там он уже посетил микрорайон Березовая роща, где ведется заключительный этап возведения последних 17 домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в рамках трехсторонних договоров подряда по обеспечению граждан, чье жилье пострадало в результате ЧС.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев: Мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры Тулуна

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – трансляция»

Игорь Кобзев отметил, что в Березовой роще планируется и дальше продолжать инфраструктурное развитие.

«Как и договорилась, мы закрываем к концу года все вопросы по объектам ИЖС трехсторонних договоров. Планируем проектное решение по строительству здесь легкоатлетического манежа. Микрорайон получается комфортным и с хорошей социальной логистикой. Р

ассматриваем возможность строительства дуплексов для детей сирот. Дал по этой теме соответствующие поручения. Будем предлагать Минстрою России проектное решение по завершению программы по грунтовым водам, нужно достроить дороги и ливневые канализации», — подчеркнул губернатор.

В микрорайоне Игорь Кобзев проинспектировал ход строительства нескольких социально-значимых объектов, которые возводятся в рамках региональной программы «Развитие образования» на 2019−2024 годы».

Один из них — детский сад на 220 мест. Здание начали возводить в прошлом году. Готовность объекта сейчас составляет 95%. Идет монтаж оборудования в пищеблоке, завершаются внутренние работы, благоустройство территории. Сдать строительные работы подрядчик обещает к 15 декабря.

«К началу марта следующего года детский сад сможет начать работу. Штат работников укомплектован. Здесь предусмотрен компьютерный класс на 20 компьютеров для старшей группы. Есть идеи сделать садик с информационным уклоном, ввести уроки по робототехнике.

Конечно, не все родители могут поддержать именно такое направление образования. Чтобы определиться в каких группах вести занятия, руководство садика проведет собрание родителей. В целом же отмечу, что в Иркутской области в новых детских садах нет ни одного садика с компьютерным классом», — сказал Игорь Кобзев.

К июлю 2022 года в Березовой роще завершатся основные работы по строительству школы на 1275 мест. По словам представителей подрядной организации, к концу этого года будет закрыт тепловой контур двух блоков. Сейчас уже в нескольких модулях здания ведется внутренняя отделка. Оборудование для школы закуплено.

«Не устаю повторять, что при строительстве образовательных организаций необходимо предусматривать площадки под парковочные места. Здесь также нужно позаботиться о том, чтобы была парковка. Поручаю организовать инспекцию здания представителям всех контролирующих органов, чтобы исключить замечания, которые могут возникнуть впоследствии. Школы, детские сады — крайне важные объекты. Не должно быть проблем с вводом их в эксплуатацию», — сказал губернатор.

В микрорайоне Угольщиков Игорь Кобзев также посетил строительные площадки, где возводятся многоэтажные жилые дома. А также возводимые объекты образования по улице Заречная. В марте 2022 года здесь откроют детский сад на 140 мест. Строительная готовность объекта — 95%. 1 сентября следующего года двери для учащихся откроет новая школа на 250 мест. Глава региона сообщил, что важная задача сейчас — спроектировать поликлинику.

«С главой региона мы сегодня осмотрели, как идет восстановление Тулуна после наводнения. Посетили площадку строительства четырех восьмиэтажных домов. У двух уже закрыт контур.

В итоге четыре дома мы получим в 2022 году. Тулун не выходит из региональной повестки. Ситуацию по восстановлению города на личном контроле держит Губернатор», — сказал мэр Тулуна Юрий Карих.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Иркутскую область накрыло двумя волнами паводка — в конце июня и в конце июля. В результате продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили десятки населённых пунктов. Область трижды посетил президент России Владимир Путин. Позднее он признался, что отставка с губернаторского поста Сергея Левченко была связана с тем, что он не справился с его поручениями по помощи пострадавшим.

Читайте также: Пострадавшим от паводка в Приангарье выплатили 5,65 млрд на жильё