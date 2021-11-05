5 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о назначении депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирины Верещук вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий.

Оксана Переможенко, , 16:59 — REGNUM Украинский парламент 4 ноября назначил депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирину Верещук вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий. Об этом сообщают украинские СМИ.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Новость обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что не поддерживают назначение Верещук на указанную должность.

«От перестановки пешек результат этой игры не изменится. Игра не должна заканчиваться. И эту пешку поменяют, а игра продолжится», — написала «бабуля бабкина».

«Нет света в конце тоннеля. Бедная моя родная Украина», — добавила «Жизнь Малина».

«Интересно, и долго они ещё будут в этом борделе менять местами кровати?» — не без иронии смеется Виктор С.

«Послушная собачка, на хозяина не тявкает», — пишет Марфа Васильевна.

«А как она их будет реинтегрировать, если сама говорила, что выполнение Минских соглашений для них невозможно. Силой что-ли. Охотно верю. Лучше бы она поспособствовала выводу украинских войск из зоны безопасности, чтобы обстрелы жилых окраин прекратились. Только я сомневаюсь, что уроженку Галиции это как-то беспокоит», — отметил WoW TBC Raids.

Ирина Верещук Reina1212

«Хочется ей сильно быть у власти!..» — написала Алла.

«Жди новых откровений от нового вице-премьера о «нeдoчeлoвекax» из Донбасса», — отреагировал «Шоумаст Гоуонов».

«Реинтеграция?! Кидая снаряды на мирных людей с беспилотников, всех «реинтегрируете» быстро!» — не без сарказма написала «Тома Чка».

«Она хоть в курсе, что ей нужно будет делать?» — задался вопросом Алексей Л.

«Еще один представитель Западной Украины попытается интегрировать Донбасс», — отметил Александр Вадимович.

«С таким министром Донбасс только отдалится», — считает Valeriy L.

«Можно сказать…, [конец] реинтеграции в целом», — добавил Evgenii iz Bessarabii.

«Верещук готова была и мэром Киева быть, и министром обороны, а остановилась на месте Резникова. Да этой Верещук лишь бы до власти дорваться, а что делать ей — плевать, ведь она всё равно ни на что не способна. Власть Зеленского продолжает пробивать одно дно за другим», — пишет Serega Poltava.

«Я просто не представляю, как люди так легко соглашаются занимать такие важные должности без какого-либо опыта, навыка и результатов предыдущей работы. Они не понимают, что влияют на судьбы миллионов людей?..» — задалась вопросом Джулия Б.

«К корыту пришла очередная смена «нуждающихся», следующим приготовиться, соблюдаем очередь», — с сарказмом отметил ddr.

Верховная рада Украины President.gov.ua

«Частые кадровые перемены в правительстве в первую очередь — признак некомпетентности», — добавил Иван И.

«Толку не будет. У нее западенский менталитет», — написал Владимир М.

«Я бы всех бы на передовую в Донбасс бы отправил, а они тут бабло рубят кубометрами, а обычные солдаты гибнут ради обогащения олигархов!» — возмутился Серж ukr.

«С каждым назначением жизнь становится страшнее», — отметила Tatiana I.

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Отметим, Верещук сменила на указанной должности Алексея Резникова, который 4 ноября возглавил украинское министерство обороны.