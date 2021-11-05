Москва, , 12:27 — REGNUM На фоне рекордных пожаров правительство РФ планирует урезать федеральное финансирование лесоохраны почти вдвое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

«В проекте федерального бюджета на 2022 год расходы по статье «Сохранение лесов» сокращаются почти вдвое, с 9 млрд до 5 млрд рублей, хотя по экспертным оценкам, отрасль уже недофинансирована на 30−50%», — отметил Миронов.

Между тем, при подведении итогов пожароопасного сезона в Минприроды отметили рекордный масштаб лесных пожаров — их площадь превысила 10 млн гектаров.

По мнению Миронова, необходимо в полтора-два раза повышать федеральные расходы на охрану лесов и на эти средства расширять штат и оснащенность лесоохраны.

«Сегодня на одного лесного инспектора в России приходится более 60 тыс. гектаров леса. Такими ресурсами нельзя отследить и предотвратить лесные пожары», — констатировал депутат.

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