Москва, 5 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Суммарные сборы российского кинотеатрального проката в октябре 2021 года составили 3,846 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Kenneth Lu В кинотеатре

По итогам октября кинотеатры в России продали 12,7 млн билетов. Посещаемость кинотеатров за месяц выросла на 8%.

В сравнении с предыдущим месяцем сборы выросли на 12%. В годовом исчислении — по отношению к октябрю 2020 года — прирост составил 158%.

Однако допандемийного уровня российскому прокату достичь не удалось. В октябре 2021 года кинотеатры собрали на 28% меньше, чем в том же месяце 2019 года.

В начале октября средняя стоимость билетов в российских кинотеатрах превысила отметку в 300 рублей. Рост цен объясняется выходом крупнобюджетных фильмов «Дюна» и «Веном 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые кассовые сборы научно-фантастического фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва в ноябре превысили $300 млн.