Москва, , 12:20 — REGNUM У пользователей Telegram скоро появится иммунитет к рекламным сообщениям, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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Telegram начал тестировать рекламные сообщения: пост от имени основателя мессенджера Павла Дурова теперь показывают все крупные русскоязычные каналы, при этом неважно, сколько раз пользователь видел эту рекламу — смотреть придется снова и снова.

«Как это скажется на пользователях? Думаю, через какое-то время у них просто сформируется привычка не обращать внимания на последний пост. Мы уже научились не замечать баннерную рекламу на сайтах без всяких адблоков (специалисты называют этот эффект «баннерной слепотой») — теперь развивать этот навык будут и пользователи «телеги», — считает Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в крупных Telegram-каналах появились первые тестовые рекламные сообщения. Они содержат один и тот же текст с пометкой «спонсировано» и появляются только после просмотра всех новых сообщений в канале. Ссылка ведет на сообщение канала основателя Telegram Дурова, в котором он рассказывает о скором появлении рекламы.

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