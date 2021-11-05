София, , 12:15 — REGNUM В городе Бургас (Юго-восточная Болгария) представители местной полиции и жандармерии задержали микроавтобус, водитель которого незаконно доставил из соседней Турции группу нелегальных иммигрантов. Об этом 5 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, соответствующее задержание было произведено после длительной погони: водитель указанного транспортного средства проигнорировал требования правоохранителей и в течение часа скрывался от преследования на городских улицах. В итоге в заблокированном автомобиле правоохранители обнаружили пятерых нелегалов без паспортов и других удостоверений личности.

Водитель микроавтобуса, оказавшийся гражданином Болгарии, задержан. Если его вина в причастности к контрабандной перевозке людей и сопротивлению стражам порядка будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее болгарское правительство было вынуждено констатировать резкий рост числа иммигрантов, незаконно проникающих в Болгарию из сопредельных стран. 2 ноября София направила на отдельные участки болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы элитные подразделения армии РБ для борьбы с массовыми нарушениями режима пересечения КПП.