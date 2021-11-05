Ташкент, , 12:10 — REGNUM Министерства здравоохранения Узбекистана призвало население страны по возможности избегать нахождения на открытом воздухе в связи с пыльной мглой, говорится в сообщении ведомства.

«В такой ситуации по возможности стоит избегать нахождения на открытом воздухе. Особенно людям, имеющим такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический коньюктивит, кашель, сопровождаемый першением в горле, бронхит, гиперреактивность бронхов и другие хронические заболевания дыхательных путей», — говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что необходимо полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, комнаты держать закрытыми, развесить в комнатах влажные полотенца, разместить большие ёмкости с водой.

«При нахождении на открытом воздухе нужно обязательно носить лицевую маску и менять её каждые два часа. Особая осторожность в таких условиях также необходима детям, беременным женщинам и пожилым», — говорится, в частности, в сообщении.