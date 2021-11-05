Ташкент, , 12:09 — REGNUM Около 700 человек в Ташкенте обратились в службу скорой медицинской помощи из-за различных проблем с дыханием, вызванных пылевой бурей накануне, сообщает 5 ноября «Подробно.уз».

"По данным Минздрава, некоторые из обратившихся ташкентцев были госпитализированы. Всего же за прошедшие сутки общее число обращений в службу скорой медпомощи превысило 4 тысячи», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте вечером, 4 ноября, наблюдался необычный пыльно-песчаной туман, количество пыли в атмосферном воздухе превышало норму в пять раз.

Отмечалось, что под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 500−1000 метров в ряде районов республики.