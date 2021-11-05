София, , 12:08 — REGNUM Власти Республики Болгария не рассматривают возможности объявления в стране тотального карантина и полного закрытия общественных мест в контексте пандемии коронавируса COVID-19. Об этом 5 ноября в эфире Болгарского телевидения заявил министр здравоохранения РБ Стойчо Кацаров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«На данный момент никаких предпосылок для введения локдауна нет: действующие противоэпидемические меры приносят свои плоды, — констатировал, в частности, он. — Наблюдается прогресс в области иммунизации населения, а также пропаганде использования дополнительных средств защиты. Любая информация о том, что Болгария «закроется» не только для внешнего мира, но и для внутренних контактов не соответствует действительности». В то же время Кацаров предположил, что для дальнейшей эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией официальная София прибегнет к помощи международных структур.

По состоянию на 5 ноября количество жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 624 тыс. человек. Из них скончались 24 755 пациентов.