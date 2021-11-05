Москва, 5 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Законопроект о медицинском страховании волонтеров будет внесен в Госдуму до конца 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

«Единая Россия» считает, что должен быть закон о страховании добровольцев, обязательном медицинском страховании тех волонтеров, кто рискует жизнью и здоровьем. Речь идет о четырех направлениях — поиске пропавших людей, тушении пожаров, ликвидации ЧС и работе в «красных зонах» больниц», — сказал Метелев.

На реализацию норм потребуется около 300 млн рублей, отметил парламентарий. Принятие закона коснется десятков тысяч людей, добавил он.

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