Кызыл, , 11:58 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 216. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 70 новых носителей, 48 из которых зарегистрировано в Кызыле.

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«Из 70 заболевших мужчин — 27, женщин — 43. По возрасту: детей до 17 лет — 8, от 18 до 49 лет — 42, от 50 до 64 лет — 15, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

По состоянию на 5 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 472 пациента, в том числе 61 ребёнок и 15 беременных женщин. 28 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда превысила 73% из 640 коек.