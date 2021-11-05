Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоится не ранее 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

Первоначально старт этой миссии планировался на конец октября. Дата запуска несколько раз сдвигалась из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартовой площадки на мысе Канаверал.

Предстоящий полёт станет третьей регулярной миссией кораблей Crew Dragon к МКС. Из-за переноса запуска в США рассматривают возможность возвращения членов второй миссии Crew Dragon на Землю до отправки следующего корабля.

Расстыковка корабля Crew Dragon с МКС может состояться 7 ноября. На нём на Землю вернутся астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

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