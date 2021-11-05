Красноярск, 5 ноября 2021, 11:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом 5 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
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По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе скончались 6707 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в крае коронавирус выявили у 723 человек, выздоровели 689 человек.
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