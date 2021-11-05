Кемерово, , 11:52 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 ноября, медицинскую помощь получают 2236 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 16 698 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 65 178 случаев заражения коронавирусом, 61 460 человек выздоровели, 1482 пациента скончались.

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