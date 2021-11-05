5 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Байден мог бы дать понять Москве: он понимает, что у России есть важные стратегические интересы в Восточной Европе. А затем Вашингтон в состоянии сделать и второй шаг: начать «стимулировать» Польшу пойти на диалог с Россией и добиться согласия между ними.

Станислав Стремидловский, , 13:08 — REGNUM Председатель Хельсинкской комиссии США сенатор-демократ Бен Кардин провел на днях слушания о состоянии демократии в Польше и Венгрии. Докладчиками по этому вопросу выступили старший вице-президент по Европе, Евразии и Арктике Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли, директор Freedom House по Европе и Евразии Желике Чаки и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак. Выступления экспертов вызвали повышенное внимание польской прессы и оппозиционных политиков. Ведь в них звучала жесткая критика правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) и предлагались болезненные для Варшавы решения.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Самую радикальную позицию заняла Конли. Отметив «ухудшение состояния демократии», она предложила Вашингтону, во-первых, задуматься над выводом американского контингента, который в рамках укрепления так называемого восточного фланга НАТО размещен на временной основе в Польше. Во-вторых, по ее словам, США могут рассмотреть вопрос введение экономических санкций против Варшавы. В-третьих, рассмотреть возможность исключения Польши из Североатлантического блока. Другие докладчики были настроены не столь решительно. Как отметил Рохак, слишком сильное американское давление на Варшаву «может быть контрпродуктивным» и «использовано, в частности, Кремлем». По мнению Чаки, США должны взять на себя «долгосрочные обязательства» по поддержке гражданского общества и независимых средств массовой информации. Она также добавила, что спор Польши и Венгрии с Европейским союзом представляет собой «экзистенциальный вызов» для ЕС, поэтому Вашингтон на этом направлении мог бы работать вместе с Брюсселем. Что касается самого сенатора Кардина, то он в интервью Польскому агентству печати сообщил, что разделяет опасения экспертов, говорил о них непосредственно во время беседы с президентом Польши Анджеем Дудой в Софии, однако считает, что США нужно «подходить к Варшаве с позиции дружбы».

Президент Польши Анджей Дуда Prezydent.pl

Нужно ли «Праву и Справедливости» принимать во внимание прозвучавшие «угрозы»? Это сложный вопрос. С одной стороны, заседание Хельсинкской комиссии не получило широкого освещения в американской прессе. К тому же, как подчеркивает польский проправительственный портал wPolityce, если раньше в отношении Польши в Вашингтоне существовал двухпартийный консенсус, то сейчас между демократами и республиканцами наметились глубокие разночтения. Будапешт и Варшава «набирают все большую популярность в некоторых консервативных кругах», а высокопоставленные представители Республиканской партии в пику оппонентам публично хвалят их за участие в миссии НАТО в Афганистане. С другой стороны, PiS в последнее время демонизируют в США. Варшаве припоминают все «старые грехи», к которым добавляются новые, а критики правящей партии становятся чуть ли не единственными экспертами по Польше. Любопытно и использование американским экспертом оборота об «экзистенциальном вызове» для ЕС. Впервые его употребили немецкие издания, что говорит о возможных скрытых шагах Германии в Вашингтоне, направленных на изменение политики США на польском направлении, попытках американскими руками надавить на Варшаву.

Проблема для «Права и Справедливости» заключается в том, что администрация президента США Джо Байдена может прислушаться к рекомендациям Хельсинкской комиссии не только затем, чтобы сделать приятное Берлину и Брюсселю, а в рамках реализации нового внешнеполитического курса. Как отмечает польская газета Rzeczpospolita, «ограничение численности американских войск в Польше может оказаться частью более широкого соглашения, которого Байден хочет достичь с Владимиром Путиным. Американец хочет освободиться от проблем с Москвой, чтобы сконцентрироваться на Китае. Отказавшись от блокирования «Северного потока — 2», он уже показал, как много он готов сделать для достижения сделки с Путиным». В этой ситуации не исключено, что в регионе начнет многое меняться. Как заметил в интервью газете «Коммерсантъ» американский политолог Джон Миршаймер, Байден мог бы дать понять Москве: он понимает, что у России есть важные стратегические интересы в Восточной Европе. И «это бы очень хорошо сказалось на двусторонних отношениях». В таком случае Вашингтон в состоянии сделать и второй шаг: начать «стимулировать» Польшу пойти на диалог с Россией и добиться согласия между ними.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

Полностью добивать Варшаву не в американских интересах. Поляков важно сохранить на будущее в качестве потенциальной «занозы» для Германии в частности и ЕС в целом. Но Польша не может сражаться на два фронта сразу против Москвы и Берлина. Поэтому США могли бы повторить операцию, которую они уже проделывали в начале 2010-х годов во времена администрации Барака Обамы, когда подталкивали Варшаву к России. Правда, тогда польское правительство контролировала ныне оппозиционная партия «Гражданская платформа». Получится ли сделать подобное сегодня с PiS или нужно будет дожидаться возвращения «Гражданской платформы» во власть, станет понятно со временем.