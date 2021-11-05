Москва, , 11:33 — REGNUM Число случаев подтверждённых смертей от последствий новой коронавирусной инфекции в России за истекшие сутки выросло на 1192. 5 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее в России было выявлено 1195 летальных исходов от COVID-19. Перед этим максимум суточной смертности от коронавируса обновлялся в течение нескольких дней.

По состоянию на 5 ноября общее число смертей от COVID-19 в России составляет 244 447. Общее число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на эту дату составило 8 714 595.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост показателей смертности от COVID-19 в начале ноября вырос более чем на 10% в 56 странах мира. Общее число летальных исходов во всём мире с начала пандемии превысило 5 млн.

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