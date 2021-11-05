Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Михайловском замке в центре Петербурга злоумышленника, который взломал дверь и проник в домовую церковь замка, входящего в состав Государственного Русского музея.

Михайловский замок (входит в состав Русского музея) Дарья Драй © ИА REGNUM

Незаконное проникновение в помещение церкви сегодня, 5 ноября, около 6 часов утра обнаружили работники ФГУП «Охрана» Росгвардии, обеспечивающие охрану Михайловского замка на Садовой улице.

Сотрудники охраны нажали кнопку тревожной сигнализации, а затем, вместе с прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии, на месте происшествия задержали 27-летнего гражданина. По предварительным данным, он проник в замок с целью кражи.

«Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.