Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Несмотря на продолжающийся рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, власти Ленинградской области не будут продлевать режим нерабочих дней, и с 8 ноября регион возвращается к обычной жизни, с соблюдением введённых ранее эпидемических ограничений и требований по вакцинации.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили 5 ноября в пресс-службе главы региона.

«Необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет», — заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. По его словам, ситуация в системе здравоохранения региона «полностью контролируемая».

«Мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению губернатора, готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного запаса медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года», — рассказал Емельянов.

Система образования Ленобласти после двухнедельных каникул также с 8 ноября возобновит работу в обычном режиме.

Сфера торговли Ленобласти с этого же дня продолжит свою работу с ограничениями, которые действовали до начала нерабочей недели. В том числе возобновят работу крупные торговые центры на границе с Петербургом, деятельность которых была приостановлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

«В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября, QR-коды — в том числе. Хочу отметить, что в перспективе снятие ограничений будет зависеть от того насколько активно жители будут прививаться от ковида. Призываю всех привиться и внести, тем самым, свой вклад в возвращение к нормальной жизни», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Ленобласти выявлено 402 новых случая коронавирусной инфекции, это на 13 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Выписано по выздоровлению за сутки 346 пациентов, на 11 меньше, чем в предыдущие сутки. От COVID-19 в Ленобласти за сутки скончались пять человек, на три человека меньше, чем сутками ранее.

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