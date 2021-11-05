Кемерово, , 11:23 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 ноября, за прошедшие сутки выявлен 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 312 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 50, Новокузнецк — 48, Белово — 24, Юрга — 23, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 19, Анжеро-Судженск — 15, Мыски — 15, Осинники — 12, Киселевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 11, Березовский — восемь, Калтан — шесть, Полысаево — шесть, Промышленновский МО — пять, Новокузнецкий МР — пять, Яшкинский МО — пять, Краснобродский — четыре, Гурьевский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Тайга — три, Беловский МО — три, Кемеровский МО — три, Мариинский МО — три, Юргинский МО — три, Яйский МО — два, Ижморский МО — два, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 261 пациент выздоровел, пятеро скончались.