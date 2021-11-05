Москва, , 11:17 — REGNUM Число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в России за истекшие сутки выросло на 40 735. 5 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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За истекшие сутки в России выявлено максимальное число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. Днём ранее было выявлено 40 443 случаев.

Наименьшие темпы прироста за последние сутки наблюдались в Калмыкии, Камчатском крае, Туве и на Алтае. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской области и Якутии.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 714 595 случаев COVID-19, выписано по выздоровлении — 7 505 971. За последний день общее число подтверждённых случаев выросло на 0,47%.

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