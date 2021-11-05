Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 64 096. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 203 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 56 291 человек, в том числе 205 за последние сутки. Скончались четыре пациента, а всего жертвами коронавируса стали 2016 человек.

По данным на 5 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 1123 пациента, 115 из которых находятся в реанимации. 69 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 3652 носителя.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1394 коек: занято — 1123, свободно — 271 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%», — отметили в оперштабе.