Красноярск, 5 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Власти Красноярского края назвали ложной распространяемую в чатах и соцсетях информацию о приостановке работы учреждений образования, общепита и торговли, а также о введении в регионе комендантского часа с 8 по 15 ноября.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе, аналогичные сообщения 5 ноября получили крупные предприятия, больницы, школы и вузы региона.

«Обращаем внимание, что данная информация является ложной», — говорится в сообщении оперштаба. Уточняется, что власти региона не планируют вводить вышеперечисленные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в Красноярском крае выявлено 134 782 носителя коронавируса.