История вопроса

В Узбекистане 24 октября 2021 года проходят президентские выборы. Граждане в шестой раз в новейшей истории Узбекистана выбирают президента республики. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00.



На выборах президента зарегистрированы пять кандидатов. Это действующий глава государства и бесспорный фаворит на этих выборах Шавкат Мирзиёев, член Сената парламента Максуда Ворисова, вице-президент академии наук страны Бахром Абдухалимов, депутат Законодательной палаты парламента Алишер Кадыров и лидер Экологической партии Нарзулло Обломуродов.



За выборами следят в том числе и международные наблюдатели, в частности о Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Согласно действующему избирательному кодексу Узбекистана, президент избирается сроком на пять лет, и одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.