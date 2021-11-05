Ташкент, 5 ноября 2021, 10:58 — REGNUM Инаугурация избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Узбекистана.
Инаугурация пройдет в новом здании Сената, ранее данное здание принадлежало МИД Узбекистана.
В ходе церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручит Шавкату Мирзиёеву удостоверение президента Узбекистана. После принесения присяги ему также вручат учрежденные в октябре этого года отличительные знаки президентской власти — нагрудный знак и штандарт.
Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана, состоявшихся 24 октября, с результатом 80,12% голосов.