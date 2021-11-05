5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о том, что Россия якобы препятствует транзиту угля из Казахстана на Украину по своей территории.

Оксана Переможенко, , 13:09 — REGNUM Россия якобы препятствует транзиту угля из Казахстана на Украину по своей территории. Об этом 4 ноября сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем», — отметил он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, проблемы с транзитом через российскую территорию связаны лишь с энергетическим углем и ограничения не касаются поставок коксующегося угля.

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Заявление украинского политика обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «ШарийNET», а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что ситуация (если все действительно так, как заявил Герус), по их мнению, вполне соответствует постоянным заявлениям Киева о «войне с Россией», а «на войне как на войне». Иные также указали на то, что украинская сторона должна была заранее озаботиться договорами с Россией о транзите. Были и те, кто напомнил об украинских санкциях против России.

Вагон с углем

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«Надо больше ударов «Байрактаров», они мощные!» — с сарказмом отреагировал R Ro.

«Нет у нас ни газа, ни угля, ни сала. Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало», — Ростислав выразился о ситуации в стихотворной форме.

«За что боролись, на то и напоролись. На войне как на войне», — пишет один из комментирующих.

«Зелёные и весь цивилизованный западный мир против угольных шахт и всего, что с этим связано. Вроде, как если будут этим заниматься и загрязнять планету, то эти страны будут платить огромные штрафы, пошлины или что-то другое. Но, ясно одно — будут грабить те страны, которые в своей экономике будут иметь угольное производство. А мне вот интересно, кто будет получать эти денежки и куда их будут распределять. Не зря же климатический форум педалируют и зелёную энергетику лоббируют. Сдается мне, опять наглосаксы и Европа свой гешефт будут иметь с этого…» — отметила Лариса.

«Уже поздно выёживаться. На ледоколе пусть везут. Да хоть тачками», — добавил KeS.

«Это правильно, что блокируют. Украина каждый день объявляет санкции против России. На что надеется Зеленский, в данном случае непонятно», — написал Сергей П.

«И правильно сделала», — отреагировал Сергей С.

«Сейчас в мире дефицит [угля]. Китай, Индия и другие страны Азии потребляют в огромных количествах. Да и Европа в этом году стала больше потреблять. Так что придётся терпеть до весны, а может и до лета, так что крепитесь и закупайте свечки и тёплых вещей побольше», — не без сарказма пишет Жаныбек З.

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«Надо заранее договоры о транзите угля подписывать с Россией. На халяву РЖД не работает. Она и без транзитного угля перегружена. Да и Украина сама закрыла транзит для российских грузов по железной дороге. А это давняя ответка», — отметила Gallana G.

«У Геруса дополненная реальность, своя…» — добавил Михаил Д.

«А чего ждали-то? Гадят, гадят России, а как ответка прилетела, так в крик?..» — не понимает Валерий Р.

«Они же «враги» — имеют право», — пишет Александр Николаевич.

«На «Байрактарах» пусть доставляют», — подытожил Maxim F.

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